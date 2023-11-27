Росморречфлот: члены экипажа севшего на мель под Анапой сухогруза не пострадали

Шторм ночью 27 ноября сорвал с якорей в Тамани и выбросил на мель под Анапой судно Blue Shark.

«По состоянию на 9:30 среди членов экипажа севшего на мель под Анапой сухогруза «Blue Shark» под флагом Белиза пострадавших нет, состояние судна нормальное, течи нет», — сообщает пресс-служба Росморречфлота.

По данным федеральной службы, на сухогрузе — 2,8 тыс. т ячменя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильнейший ветер и волны сорвали судно с якорей 26 ноября около 23:00. Оно дрейфовало и оказалось оказалось на мели под Анапой около 1:00. На борту 21 человек экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта.

Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.