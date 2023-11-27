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Росморречфлот: члены экипажа севшего на мель под Анапой сухогруза не пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosmorrechflot-chleny-ekipazha-sevshego-na-mel-pod-anapoj-suhogruza-ne-postradali
Росморречфлот: члены экипажа севшего на мель под Анапой сухогруза не пострадали
Фото "Кубань 24"

Шторм ночью 27 ноября сорвал с якорей в Тамани и выбросил на мель под Анапой судно Blue Shark.

«По состоянию на 9:30 среди членов экипажа севшего на мель под Анапой сухогруза «Blue Shark» под флагом Белиза пострадавших нет, состояние судна нормальное, течи нет», — сообщает пресс-служба Росморречфлота.

По данным федеральной службы, на сухогрузе — 2,8 тыс. т ячменя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильнейший ветер и волны сорвали судно с якорей 26 ноября около 23:00. Оно дрейфовало и оказалось оказалось на мели под Анапой около 1:00. На борту 21 человек экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта.

Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.

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