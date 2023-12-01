Из-за наплыва машин к судну Bluе Shаrk полиция предупредила о штрафе
Общество
01.12.2023 14:56
Транспортные средства водителям предлагают оставлять на специализированных стоянках.
Любителям проехать к морскому берегу на автомобиле, в том числе на песчаную территорию с целью полюбоваться на выброшенный морем сухогруз грозят штрафы.
«В настоящее время на прибрежной зоне курортного города работают мобильные группы полицейских. Во время рейдов они фиксируют нарушения, а затем материалы направляют в природоохранную прокуратуру», — сообщает ОМВД России по Анапе.
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