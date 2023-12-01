Экскурсию к судну Bluе Shаrk за 30 тыс. рублей предлагают в Сочи

Предложение обзорной экскурсии на корабль Bluе Shаrk, который сел на мель в результате «шторма века», разместили на сайте бесплатных объявлений.

Стоит такая услуга 30 тыс. рублей, причем не важно, будет экскурсия групповой или индивидуальной. На месте туристы проведут от часа до двух — чтобы сделать фотографии. Больше времени займет дорога из Адлера в Анапу — суммарно поездка туда-обратно обойдется в 15 часов.

«Комфортабельный авто премиум класса. Вместимость до 4 человек. Стоимость поездки туда — обратно + фото 30 тыс. рублей при посадке до 3 человек, 40 тыс. рублей за 4 человек. Забираю в любом районе Сочи», — пишет автор объявления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», севший на мель под Анапой сухогруз может стать достопримечательностью.