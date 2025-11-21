Руденко: за издевательства над подростками будем спрашивать с родителей и школ

На этой неделе в соцсетях опубликовали видеоролики с избиениями школьников сверстниками в Анапе и Хадыженске.

Вице-губернатор Кубани Александр Руденко отметил, что всех обидчиков найдут — на них будут воздействовать через родителей и руководство школ, в которых они обучаются.

«Подобное поведение переходит все границы и требует самой жесткой оценки», — написал Руденко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе компания подростков избила 13-летнюю девочку, записав происходящее на камеру. На опубликованных кадрах девушка стоит перед камерой в ожидании пощечин, пока ей советуют «расслабить челюсти».

За время съемки она получила три удара ладонью по одной стороне лица от неизвестных. Полиция установила личности обидчиков и возбудила в отношении них уголовное дело по статье «Хулиганство».

Также в сети распространили видео с избиением девочки в школьном туалете в Хадыженске. На кадрах с места происшествия видно, как девочка с размаха бьет другую школьнику по лицу. Еще одна старшеклассница в это время держала жертву сзади за руки. Также кто-то снимал происходящее на камеру.

Подпишись, здесь всегда интересно.