В Анапе полиция ищет компанию, избившую девушку-подростка на камеру

Видеозапись, на которой неизвестные молодые люди несколько раз бьют девушку по лицу , опубликовали в соцсетях 19 ноября.

На кадрах девушка стоит перед камерой в ожидании пощечин, пока ей советуют «расслабить челюсти». За время съемки она получила три удара ладонью по одной стороне лица от неизвестных. После второго удара девушка начала вытирать слезы. Все это время ее за кадром подбадривает мужской голос и зрители.

По словам автора публикации, на кадрах девушка-подросток — с ее участием есть еще одно видео, на котором несовершеннолетнюю заставляют извиняться перед толпой, после этого сзади к ней подбегают наблюдатели и пытаются раздеть. Также уточняется, что неизвестные хвастались, что девочку «якобы раздевали и наказали за язык».

После появлении публикации в полиции начали проверку. Правоохранители устанавливают всех участников происшествия, после чего дадут их действиям правовую оценку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в полицию обратилась мать пострадавшей девушки с заявлением о побоях. Ситуация взята под особый контроль комиссией по делам несовершеннолетних Анапы совместно с правоохранительными органами и прокуратурой, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре участницу «бойцовского клуба» подростков отправили в спецучреждение. По данным следствия, с сентября этого года группа подростков из хулиганских побуждений применяла физическое насилие в отношении сверстников.

