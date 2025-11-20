Полиция Анапы установила личности подростков, избивших девушку на камеру

Видеозапись с избиением 13-летней девочки распространилась в соцсетях 19 ноября.

Полицейские установили личности и опросили девочек, на камеру избивших сверстницу. Ими оказались три школьницы в возрасте от 13 до 14 лет.

По словам девочек, они избили знакомую из-за того, что она распространяла о них недостоверную информацию.

Полиция продолжает проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кадрах девушка стоит перед камерой в ожидании пощечин, пока ей советуют «расслабить челюсти». За время съемки она получила три удара ладонью по одной стороне лица от неизвестных.

После второго удара девушка начала вытирать слезы. Все это время ее за кадром подбадривает мужской голос и зрители.

По словам автора публикации, на кадрах девушка-подросток — с ее участием есть еще одно видео, на котором несовершеннолетнюю заставляют извиняться перед толпой, после этого сзади к ней подбегают наблюдатели и пытаются раздеть. Также уточняется, что неизвестные хвастались, что девочку «якобы раздевали и наказали за язык».

Подпишись, здесь всегда интересно.