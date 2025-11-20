В Анапе возбудили уголовное дело после избиения девушки подростками на камеру

Видеозапись, на которой школьники бьют по лицу 13-летнюю девочку, опубликовали в соцсетях 19 ноября.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Следователь СК проводит комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролирует руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кадрах девушка стоит перед камерой в ожидании пощечин, пока ей советуют «расслабить челюсти». За время съемки она получила три удара ладонью по одной стороне лица от неизвестных.

После второго удара девушка начала вытирать слезы. Все это время ее за кадром подбадривает мужской голос и зрители.

По словам автора публикации, на кадрах девушка-подросток — с ее участием есть еще одно видео, на котором несовершеннолетнюю заставляют извиняться перед толпой, после этого сзади к ней подбегают наблюдатели и пытаются раздеть. Также уточняется, что неизвестные хвастались, что девочку «якобы раздевали и наказали за язык».

Полиция Анапы установила личности и опросили девочек, на камеру избивших сверстницу. Ими оказались три школьницы в возрасте от 13 до 14 лет.

По словам девочек, они избили знакомую из-за того, что она распространяла о них недостоверную информацию.

Подпишись, здесь всегда интересно.