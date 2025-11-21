В Хадыженске подростки сняли на видео избиение девочки в школьном туалете

Об инциденте в одной из школ Хадыженска 21 ноября рассказали журналистам «Кубань 24» местные жители.

На кадрах с места происшествия видно, как девочка с размаха бьет другую школьнику по лицу. Еще одна старшеклассница в это время держала жертву сзади за руки. Также кто-то снимал происходящее на камеру.

Как рассказали очевидцы, после произошедшего реакции со стороны родителей агрессоров не последовало. Также отмечается, что в тот же день вечером школьницы, участвовавшие в избиении, приставали на улице к другим детям. Уточняется, что такое происходит не в первый раз.

По данному факту директор школы обратилась в полицию. Информацию зарегистрировали в книге учета сообщений о происшествиях. Правоохранители инициировали проверку.

«Направлен сотрудник отдела по делам несовершеннолетних для проведения проверки. Родители в полицию не обращались», — сообщили журналистам «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

