Уголовное дело возбудили после избиения девочки в школьном туалете в Хадыженске

Инцидент снимали на видео очевидцы. На кадрах ученица бьет сверстницу по лицу, пока другая девушка удерживает ей руки за спиной.

После случившегося в Горячеключевском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности. Во время расследования правоохранители оценят действия должностных лиц школы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об инциденте в одной из школ Хадыженска 21 ноября рассказали местные жители. По их словам, после произошедшего реакции со стороны родителей агрессоров не последовало. Также отмечается, что в тот же день вечером школьницы, участвовавшие в избиении, приставали на улице к другим детям, такое происходит не в первый раз.

По данному факту директор школы обратилась в полицию. Правоохранители инициировали проверку. После публикации ролика с избиением в соцсетях вице-губернатор Кубани Александр Руденко отметил, что всех обидчиков найдут — на них будут воздействовать через родителей и руководство школ, в которых они обучаются.

