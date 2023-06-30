Пятые сутки продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей во время похода за грибами в горах Сочи

Поиски пропавшей 69-летней женщины с 26 июня ведут сотрудники «Кубань-СПАС», Службы спасения Сочи, волонтеры и родственники пропавшей.

За сутки кинологи и спасатели обследовали местность в районе горы Верблюдка — от вершины до реки Большая Хоста, а также Патризанскую пещеру.

Кроме того, специалисты осмотрели ручьи, правый приток и каньон Большой Хосты, канавы, заросли травы и кустарников со стороны от Верблюдки. В ручье и каньоне работы проводили при помощи альпинистского снаряжения. Всего обследовали около 2,5 км.

В общей сложности от ЮРПСО МЧС России за пять дней к поискам привлекли 139 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов. Также задействовано 18 единиц техники. Женщину все еще не нашли, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщина пропала в лесу 25 июня во время похода за грибами. Спасатели и кинологи 26 июня обследовали крутые склоны, каньоны, скальные участки — всего около 4 кв. км леса в районе села Калиновое озеро.

На следующий день поисковый отряд обследовал труднодоступные места хребта Алек и правые притоки реки Хоста, на четвертые сутки обследовали горнолесную местность в районе Калинового озера от автомобильной дороги до реки Большая Хоста. Отправившийся на поиски матери сын тоже заблудился в лесу. Мужчину обнаружили в 2 км от пещеры Дарья.