Третьи сутки ищут пенсионерку, которая пропала в лесу в Сочи во время похода за грибами

Сын женщины обратился к спасателям еще утром 26 июня.

Вместе с матерью они вышли за грибами в район села Калиново озеро 25 июня. В какой-то момент 69-летняя женщина пропала из поля, поэтому до наступления темноты сын пытался найти ее самостоятельно, после чего обратился за помощью.

На поиски в район предполагаемого местонахождения женщины отправились четверо спасателей. В первые сутки они обследовали отроги хребта Алек и горы Верблюдка. На следующий день поисковый отряд обследовал труднодоступные места хребта Алек и правые притоки реки Хоста, но поиск также не дал результатов.

Поисковые работы продолжаются, сейчас каких-либо следов женщины не обнаружено, сообщает служба спасения Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели и кинологи 26 июня обследовали крутые склоны, каньоны, скальные участки — всего около 4 кв. км. леса в районе села Калиновое озеро.