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В Сочи спасатели второй день ищут пенсионерку, которая пропала в лесу во время похода за грибами 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vtoroj-den-ishhut-pensionerku-kotoraya-propala-v-lesu-vo-vremya-pohoda-za-gribami
В Сочи спасатели второй день ищут пенсионерку, которая пропала в лесу во время похода за грибами 
Фото t.me/urpso_mchs

Спасателям ЮРПСО МЧС утром 26 июня позвонил мужчина и сообщил о том, что его 69-летняя мать пропала в лесу 25 июня во время похода за грибами.

По словам мужчины, его мать изначально была не одна, но в какой-то момент она отделилась от компании и ушла в сторону. Родственники начали искать ее самостоятельно, но к наступлению темноты так и не обнаружили.

Спасатели и кинологи 26 июня обследовали крутые склоны, каньоны, скальные участки —всего около 4 кв. км. леса в районе села Калиновое озеро.

Поиски продолжились 27 июня. Пожилую женщину ищут сотрудники ЮРПСО МЧС, отряда «Кубань-СПАС», службы спасения Сочи и волонтеры. На данный момент никаких следов не обнаружили, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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