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В Сочи двое туристов заблудились вечером в лесу и прятались от шакалов на дереве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dvoe-turistov-zabludilis-vecherom-v-lesu-i-pryatalis-ot-shakalov-na-dereve
В Сочи двое туристов заблудились вечером в лесу и прятались от шакалов на дереве
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Спасателя ЮРПСО МЧС России вечером 25 июня через службу «112» позвонил молодой человек и сообщил о том, что он и его девушка заблудились в лесу, возвращавшимся с прогулки с каньона Псахо.

По словам звонившего, в лесу уже стемнело, и начали выть шакалы. Спасатели Адлерского подразделения выехали в предполагаемый район поиска и нашли туристов — они ждали помощи на дереве, опасаясь нападения диких животных. Спасатели помогли туристам спуститься и сопроводили 20-летних сочинцев к машине, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Также 25 июня районе урочища Медвежьи ворота туристка подвернула ногу, возвращаясь с молодым человеком из похода на Бзерпинский карниз. Спасатели Адлерского и Краснополянского подразделений выехали на помощь 28-летней жительнице Липецкой области и на носилках транспортировали ее по тропе к служебному автомобилю. После этого пострадавшую госпитализировали.

Днем 24 июня в лесу в районе села Прогресс во время сбора грибов заблудилась 68-летняя местная жительница. Спасатели Хостинского подразделения нашли пенсионерку и вывели ее из леса. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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