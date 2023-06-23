Шел к Чертовым воротам: босой мужчина застрял в горном ручье в Сочи

Инцидент произошел 23 июня недалеко от турбазы «Хоста-Рика».

В МЧС позвонил мужчина и рассказал, что находится на одном из каменных уступов ручья, впадающегов реку Хоста, и не может самостоятельно выбраться. Оказалось, что 46-летний местный житель собирался спуститься в каньон реки и по ее руслу добраться до Чертовых ворот.

Ему удалось преодолеть несколько каскадов, но позже он понял, что спускаться вниз опасно, а вернуться по ручью наверх было уже невозможно.

Выяснив, в каком именно ручье застрял мужчина, сотрудники МЧС спустились к нему при помощи альпинистского снаряжения. На мужчину надели специальную систему и со страховкой и сопроводили вверх по склону к дороге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Никаких травм и повреждений мужчина не получил, но обуви на нем не было. Он объяснил, что изначально вышел на маршрут босиком. Поблагодарив спасателей за помощь, мужчина отправился домой самостоятельно.

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