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Пенсионерка упала и поранила ногу в горах Сочи, женщину эвакуировали спасатели

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-upala-i-poranila-nogu-v-gorah-sochi-zhenshhinu-evakuirovali-spasateli
Пенсионерка упала и поранила ногу в горах Сочи, женщину эвакуировали спасатели
Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

В отряд спасателей 21 июня около 14:00 позвонила женщина и рассказала, что ее сестра поскользнулась и упала на тропе экскурсионного объекта «Белые скалы».

На помощь 70-летней женщине отправились две смены спасателей и медсестра. Пенсионерку транспортировали на носилках из каньона Хосты по тропе наверх и передали врачам. Предварительно, она получила ушиб голени и, возможно, перелом. В Сочи туристка приехала на отдых к родственникам из Беларуси, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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