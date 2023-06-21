Пенсионерка упала и поранила ногу в горах Сочи, женщину эвакуировали спасатели

В отряд спасателей 21 июня около 14:00 позвонила женщина и рассказала, что ее сестра поскользнулась и упала на тропе экскурсионного объекта «Белые скалы».

На помощь 70-летней женщине отправились две смены спасателей и медсестра. Пенсионерку транспортировали на носилках из каньона Хосты по тропе наверх и передали врачам. Предварительно, она получила ушиб голени и, возможно, перелом. В Сочи туристка приехала на отдых к родственникам из Беларуси, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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