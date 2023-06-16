Два спелеолога застряли в затопленной Воронцовской пещере в Сочи

Вечером 15 июня сочинским спасателям поступил звонок от сотрудника Воронцовского ландшафтно-карстового комплекса. Он рассказал, что около 8:00 по экскурсионной тропе в пещеру спустились два спелеолога, а через час в реке Кудепсте резко поднялся уровень воды.

Система Воронцовских пещер находится в истоках реки, и поток воды хлынул внутрь через центральный вход. Точный маршрут спелеологов не был известен, но они сообщали, что собирались пройти районы «Ленинградский» и «Медвежий». Выйти из пещеры планировали не позже 18:00. Однако к этому времени спелеологи не вергнулись.

На место прибыли спасатели ЮРПСО МЧС России. Двое спустились в пещеру, один остался на входе, чтобы поддерживать связь с базой. Спустившись, спасатели обнаружили, что часть ходов пещеры затопило.

«Мы приняли решение бурить перфоратором отверстия под анкерные крюки Pulse и по искусственным точкам опоры с использованием спелеоснаряжения обходить затопленные части пещеры и сифоны. Поднимались по вертикальным перилам около 15 м и почти столько же шли по глиняной горизонтальной части. В обычные дни этот участок легко проходим, сейчас же все было настолько мокрое и скользкое, что навешивали страховку. Двигались через ход Жилина с переходом к Кошачьему лазу», — сказал спасатель международного класса Максим Дзагания.

Выйдя в зал «Тишины», специалисты обследовали участок пещеры и обнаружили двух спелеологов на выходе из «Медвежьего района». Спелеологи дожидались, пока вода спадет, чтобы выйти из пещеры. Выяснилось, что они перед походом смотрели прогноз погоды, увидели «окно» и решили пойти.

«Особенность сочинских карстовых пещер в том, что при сильных осадках вода быстро набирается в русла рек и также стремительно уходит под землю. При этом спад уровня воды проходит также быстро», — сказал Дзагания.

Спасатели вывели спелеологов из пещеры. Медпомощь не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели рекомендуют, отложить спелеовыходы, если прогнозируют неустойчивую дождливую погоду. Также необходимо уточнять прогноз с помощью нескольких источников. Оказавшись в «водяной ловушке», необходимо найти возвышенность и переждать стихию.

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