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В Гуамском ущелье мужчина и ребенок сорвались с обрыва в реку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-guamskom-ushhele-muzhchina-i-rebenok-sorvalis-s-obryva-v-reku
В Гуамском ущелье мужчина и ребенок сорвались с обрыва в реку
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел 11 июня в Апшеронском районе.

Спасателям сообщили о том, что в Гуамском ущелье мужчина с ребенком сорвались с обрыва и упали в реку. При падении мужчина повредил ногу, но при этом вытолкнул ребенка на берег. Из-за сильного течения мужчина смог выбраться на противоположный берег ниже по течению реки.

Спасатели прибыли на место, наложили пострадавшему шину на ногу и транспортировали туриста через русло реки. После этого пострадавшего передали медикам скорой помощи. Ребенку помощь врачей не потребовалась.

Днем ранее в поселке Мезмай девушка получила травму ноги при прохождении скального участка на «Орлиной полке». Спасатели Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» прибыли на место вызова, оказали туристке первую помощь и транспортировали ее к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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