Турист сорвался со скалы в Голубой бездне под Геленджиком

Инцидент произошел рано утром 28 мая в окрестностях села Дивноморского.

В Геленджикский отряд «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что в окрестностях пляжа «Голубая бездна» в селе Дивноморском со скалы сорвался мужчина.

Спасатели и медики выехали на помощь пострадавшему. На носилках его транспортировали по крутому склону от лагеря к берегу. Там пострадавшего погрузили в катер поисково-спасательного поста «Геленджик», перевезли по морю на пляж, где передали врачам скорой помощи. Пострадавшим оказался житель станицы Павловской, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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