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Мужчина разбился насмерть, упав со скалы Киселева в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-razbilsya-nasmert-upav-so-skaly-kiseleva-v-tuapse
Мужчина разбился насмерть, упав со скалы Киселева в Туапсе
Фото канала «Кубань 24»

Прохожий накануне заметил тело мужчины, лежащего в неестественной позе на диком пляже на мысе Кадош, и вызвал на место бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. На вид ему 40-45 лет.

«По всей видимости, он сорвался со скалы, получив множественные переломы. Сколько пролежал, тоже не известно. Вызов на скорую поступил днем», — рассказала главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.

Предположительно, мужчина сорвался со скалы Киселева. С начала года с нее упали уже два человека — в январе и середине мая. Они оба остались живы, однако получили серьезные травмы, пишет газета «Туапсинские вести».

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