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Пьяный мужчина упал с пятого этажа, спускаясь по самодельной веревке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-upal-s-pyatogo-etazha-spuskayas-po-samodelnoj-verevke-v-sochi
Видео t.me/chp_sochi

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Адлерском районе.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как нетрезвый мужчина пытается спуститься вниз с пятого этажа с помощью самодельной веревки из постельного белья. Однако веревка его не выдержала и он рухнул вниз. Мужчина упал на ветки дерева, а затем на землю.

После падения с большой высоты мужчина выжил. Он встал, отряхнулся и ушел по своим делам.

По какой причине мужчине решил спуститься с пятого этажа по самодельной веревке неизвестно. По одной из версий, он выпивал в квартире вместе с другом, поссорился с ним и оказался заперт на балконе.

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