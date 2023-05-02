Мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб в Краснодаре

Несчастный случай произошел вечером 1 мая в одной из многоэтажек на улице Линейной.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что тело мужчины лежит на тротуаре около подъезда многоэтажки. По словам местных жителей, мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб.

«По факту гибели мужчины территориальный следственный отдел краевого управления СКР проводит процессуальную проверку. Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и соседи. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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