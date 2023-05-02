Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vypal-iz-okna-mnogoetazhki-i-pogib-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб в Краснодаре
Фото t.me/chpkrasnodara

Несчастный случай произошел вечером 1 мая в одной из многоэтажек на улице Линейной.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что тело мужчины лежит на тротуаре около подъезда многоэтажки. По словам местных жителей, мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб.

«По факту гибели мужчины территориальный следственный отдел краевого управления СКР проводит процессуальную проверку. Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и соседи. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара.

Статьи
Белый рис: вред и польза для организма
Белый рис: вред и польза для организма
Эндокринолог рассказала, почему опасно пить кефир на ночь
Эндокринолог рассказала, почему опасно пить кефир на ночь
Жиры, гастрит, канцерогены: нутрициолог рассказал, какой шашлык самый опасный
Жиры, гастрит, канцерогены: нутрициолог рассказал, какой шашлык самый опасный
Антидепрессанты: как работают, можно ли подсесть
Антидепрессанты: как работают, можно ли подсесть
Белый налет на языке: почему появляется и как убрать
Белый налет на языке: почему появляется и как убрать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях