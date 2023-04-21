Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
Происшествия
21.04.2023 11:57
Трагедия произошла утром 21 апреля на улице Яна Полуяна.
О смерти девушки сообщили в соцсетях местные жители. Они рассказали, что девушка упала с балкона многоэтажки.
«По факту гибели 26-летней девушки территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства. По окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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