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Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-vypala-s-balkona-mnogoetazhki-i-pogibla-v-festivalnom-mikrorajone-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
Фото t.me/krasnodarkray1

Трагедия произошла утром 21 апреля на улице Яна Полуяна.

О смерти девушки сообщили в соцсетях местные жители. Они рассказали, что девушка упала с балкона многоэтажки.

«По факту гибели 26-летней девушки территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства. По окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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