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Уронила старшая сестра: в прокуратуре рассказали подробности гибели 5-месячной девочки в Геленджике

Происшествия
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Уронила старшая сестра: в прокуратуре рассказали подробности гибели 5-месячной девочки в Геленджике
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Тело девочки обнаружили 20 апреля в палисаднике многоэтажки в переулке Славянском в селе Архипо-Осиповка. Ребенок погиб при падении с высоты.

По данному факту прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Предварительно установлено, что 5-месячная девочка и ее 7-летняя сестра находились в квартире на девятом этаже одни. Старшая девочка в ожидании матери подошла к окну с младшей сестрой на руках и не удержала ее. Девочка упала в палисадник и от полученных травм скончалась на месте.

Установлено, что мать воспитывает дочерей одна, характеризуется положительно. Семья на учетах не состоит. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СК, 32-летняя женщина оставила детей одних на ночь и ушла. Утром она обнаружила труп младшей дочери около многоэтажки с травмами, характерными при падении с высоты. По факту гибели младенца возбудили уголовное дело.

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