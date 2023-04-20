Уронила старшая сестра: в прокуратуре рассказали подробности гибели 5-месячной девочки в Геленджике

Тело девочки обнаружили 20 апреля в палисаднике многоэтажки в переулке Славянском в селе Архипо-Осиповка. Ребенок погиб при падении с высоты.

По данному факту прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Предварительно установлено, что 5-месячная девочка и ее 7-летняя сестра находились в квартире на девятом этаже одни. Старшая девочка в ожидании матери подошла к окну с младшей сестрой на руках и не удержала ее. Девочка упала в палисадник и от полученных травм скончалась на месте.

Установлено, что мать воспитывает дочерей одна, характеризуется положительно. Семья на учетах не состоит. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СК, 32-летняя женщина оставила детей одних на ночь и ушла. Утром она обнаружила труп младшей дочери около многоэтажки с травмами, характерными при падении с высоты. По факту гибели младенца возбудили уголовное дело.