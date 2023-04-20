Пятимесячная девочка погибла при падении с девятого этажа в Геленджике

Трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка в одном из домов в переулке Славянском.

По версии следствия, 32-летняя женщина жила в съемной квартире с двумя дочками 7 лет и 5 месяцев. Она оставила детей одних на ночь и ушла. Вернувшись домой утром она заметила тело младшей дочери около многоэтажки с травмами, характерными при падении с высоты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту гибели младенца возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Условия жизни семьи и воспитания детей тщательно изучат.

Ход расследования этого уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого СКР Андреем Масловым.

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