Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Иностранец погиб во время сплава по горной реке в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostranets-pogib-vo-vremya-splava-po-gornoj-reke-v-apsheronskom-rajone
Иностранец погиб во время сплава по горной реке в Апшеронском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла во время туристического похода, в котором участвовала группа из 11 человек, среди которых были 8 граждан Республики Беларусь.

Известно, что во время сплава по реке Пшеха погиб 41-летний гражданин Беларуси Роман Хлебин. Туристическую группу уже сняли с маршрута и доставили в ближайший населенный пункт.

Точная причина смерти туриста пока неизвестна. Проводятся следственные действия.

«Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении посольства Республики Беларусь в РФ.

Читайте также: при падении из окна многоэтажки погибла бывшая гандболистка «Кубани» Виктория Дивак. О гибели спортсменки 17 апреля сообщили в Федерации гандбола России.

Статьи
Где принимают покрышки в Краснодаре?
Где принимают покрышки в Краснодаре?
Ураза-байрам 2023: когда отмечают, история и традиции
Ураза-байрам 2023: когда отмечают, история и традиции
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 апреля
По бюджету: чем можно заменить популярные продукты из ПП-рецептов?
По бюджету: чем можно заменить популярные продукты из ПП-рецептов?
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
  3. В Краснодаре иномарка спровоцировала массовое ДТП с участием еще 7 машин
  4. Вице-спикер Госдумы призвал российских губернаторов продлить майские праздники
  5. Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
  6. Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях