Иностранец погиб во время сплава по горной реке в Апшеронском районе
Происшествия
20.04.2023 10:22
Трагедия произошла во время туристического похода, в котором участвовала группа из 11 человек, среди которых были 8 граждан Республики Беларусь.
Известно, что во время сплава по реке Пшеха погиб 41-летний гражданин Беларуси Роман Хлебин. Туристическую группу уже сняли с маршрута и доставили в ближайший населенный пункт.
Точная причина смерти туриста пока неизвестна. Проводятся следственные действия.
«Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении посольства Республики Беларусь в РФ.
Читайте также: при падении из окна многоэтажки погибла бывшая гандболистка «Кубани» Виктория Дивак. О гибели спортсменки 17 апреля сообщили в Федерации гандбола России.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
- В Краснодаре иномарка спровоцировала массовое ДТП с участием еще 7 машин
- Вице-спикер Госдумы призвал российских губернаторов продлить майские праздники
- Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей