Иностранец погиб во время сплава по горной реке в Апшеронском районе

Трагедия произошла во время туристического похода, в котором участвовала группа из 11 человек, среди которых были 8 граждан Республики Беларусь.

Известно, что во время сплава по реке Пшеха погиб 41-летний гражданин Беларуси Роман Хлебин. Туристическую группу уже сняли с маршрута и доставили в ближайший населенный пункт.

Точная причина смерти туриста пока неизвестна. Проводятся следственные действия.

«Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении посольства Республики Беларусь в РФ.

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