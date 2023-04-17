При падении из окна многоэтажки погибла бывшая гандболистка «Кубани» Виктория Дивак

О гибели спортсменки 17 апреля сообщили в Федерации гандбола России.

«На 30-м году жизни не стало разыгрывающего «Астраханочки» Виктории Дивак. Виктория — воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в «Динамо-Синаре». С родным клубом трижды становилась чемпионом России. Также выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В 2021 году Виктория перешла в «Астраханочку», — сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В спортивном ведомстве не сообщили об обстоятельствах гибели экс-гандболистки «Кубани».

По данным СМИ, тело трехкратной чемпионки России нашли 17 апреля около 13:00 возле дома на улице Софьи Перовской в Астрахани. По предварительным данным, девушка выпала из окна многоэтажки.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, записки следователи не обнаружили. По словам знакомых Виктории Дивак, видимых причин для суицида у спортсменки не было, пишет «Чемпионат».

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