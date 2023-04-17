При падении из окна многоэтажки погибла бывшая гандболистка «Кубани» Виктория Дивак
О гибели спортсменки 17 апреля сообщили в Федерации гандбола России.
«На 30-м году жизни не стало разыгрывающего «Астраханочки» Виктории Дивак. Виктория — воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в «Динамо-Синаре». С родным клубом трижды становилась чемпионом России. Также выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В 2021 году Виктория перешла в «Астраханочку», — сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
В спортивном ведомстве не сообщили об обстоятельствах гибели экс-гандболистки «Кубани».
По данным СМИ, тело трехкратной чемпионки России нашли 17 апреля около 13:00 возле дома на улице Софьи Перовской в Астрахани. По предварительным данным, девушка выпала из окна многоэтажки.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, записки следователи не обнаружили. По словам знакомых Виктории Дивак, видимых причин для суицида у спортсменки не было, пишет «Чемпионат».
Читайте также: пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим.
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
- Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
- Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
- Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
- Полицейского из Новопокровского района обвинили в получении крупной взятки