Ушла за грибами и не вернулась: в горах Сочи спасатели четвертый день ищут пропавшую пенсионерку

Поиски заблудившейся 69-летней женщины ведутся с 26 июня. Поиск ведут сотрудники «Кубань-СПАС», Службы спасения города Сочи, волонтеры и родственники пропавшей.

За прошлый день спасатели обследовали горно-лесную местность в районе Калинового озера от автомобильной дороги до реки Большая Хоста. Они осмотрели все ручьи, впадающие в реку, район чайных плантаций и пасеки. За день спасатели прошли порядка 3 кв. км по пересеченной местности.

С 26 июня спасатели и кинологи обошли отроги хребта Алек и горы Верблюдка. Обследовали наиболее труднодоступные участки указанных районов: крутые склоны, каньоны, скальники.

В общей сложности от ЮРПСО МЧС России за четыре дня к поискам привлекли 99 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов. Также задействовано 14 единиц техники. На данный момент обследовали порядка 16 кв. км леса. Женщина не обнаружена, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Сочи ищут отправившуюся за грибами пенсионерку. В первые сутки спасатели обследовали отроги хребта Алек и горы Верблюдка. На следующий день поисковый отряд обследовал труднодоступные места хребта Алек и правые притоки реки Хоста, но поиск также не дал результатов. Отправившийся на поиски матери сын тоже заблудился в лесу. Мужчину обнаружили в 2 км от пещеры Дарья.