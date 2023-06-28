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Сын пропавшей пенсионерки заблудился в лесу в Сочи во время поисков матери

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/syn-propavshej-pensionerki-zabludilsya-v-lesu-v-sochi-vo-vremya-poiskov-materi
Видео пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Пожилую женщину, пропавшую в горнолесной местности села Калиновое озеро, с 26 июня ищут сотрудники ЮРПСО МЧС вместе с краевыми спасателями, волонтерами и родственниками.

Отправившись на поиски 69-летней матери, ее сын тоже заблудился в лесу. При помощи радиостанции мужчина обратился за помощью в МЧС. Связь была неустойчивая, но передать свои координаты потерявшийся смог.

Спасатели прошли по отрогу хребта Алек в район пещер Географической и Величественной, но мужчину там не обнаружили. С ним удалось связаться: выяснилось, что заблудившийся думал, что идет навстречу спасателям, но ушел от них еще дальше.

Местонахождение мужчины снова определили и приняли решение заехать в район поиска с другой стороны. Специалисты выдвинулись к заблудившемуся с Буковой поляны по отрогу хребта Алек в сторону грота Барибана, по хребту дошли до пещеры Дарья и, пройдя от нее около 2 км, обнаружили потерявшегося.

Мужчину вывели к служебному автомобилю и вывезли в город. Поиски пропавшей пожилой жительницы Сочи продолжаются. Уже осмотрено около 13 кв. км лесного массива, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», третьи сутки ищут пенсионерку, которая пропала в лесу в Сочи во время похода за грибами. На поиски в район предполагаемого местонахождения женщины отправились четверо спасателей. В первые сутки они обследовали отроги хребта Алек и горы Верблюдка. На следующий день поисковый отряд обследовал труднодоступные места хребта Алек и правые притоки реки Хоста, но поиск также не дал результатов.

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