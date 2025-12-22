Пять украинских БПЛА сбили над Кубанью и Черным морем ночью 22 декабря

Минувшей ночью российские военные отразили очередную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины.

Всего с 23:30 21 декабря до 7:00 22 декабря дежурные средства ПВО уничтожили шесть дронов противника.

Три из них сбили над Краснодарским краем, два — над акваторией Черного моря. Еще один БПЛА обезвредили над Брянской область, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории края 21 декабря в 20:12 объявили беспилотную опасность, спустя 20 минут — ракетную. В аэропорту Геленджика из-за угрозы БПЛА и ракет ввели ограничения на полеты.

Дежурные средства ПВО 21 декабря с 20:00 до 23:30 перехватили и уничтожили 35 украинских дронов. Из них 23 сбили над Черным морем. Еще три — обезвредили над Азовским морем.

Фрагменты сбитого БПЛА упали на территории Темрюкского района. Повреждения получил трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Возник пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Также повреждены два причала и два судна. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.

