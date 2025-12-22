Два причала и два судна пострадали от атаки БПЛА в Темрюкском районе

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край вечером 21 декабря. Фрагменты БПЛА упали в поселке Волна.

Повреждения получили два причала и два судна. Всех, кто был на борту кораблей, эвакуировали. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.

На причалах возникли возгорания площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. Сейчас продолжается активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории края 21 декабря в 20:12 объявили беспилотную опасность, спустя 20 минут — ракетную. В аэропорту Геленджика из-за угрозы БПЛА и ракет ввели ограничения на полеты.

Фрагменты сбитого БПЛА упали на территории Темрюкского района. Повреждения получил трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Возник пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадавших нет.

