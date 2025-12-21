Обломки БПЛА повредили трубопровод на терминале в Темрюкском районе

Вечером 21 декабря Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. Фрагменты сбитого БПЛА упали на территории Темрюкского района.

В результате падения дрона повреждения получил трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Пострадавших среди людей нет.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы. Пожарные ликвидируют возгорание, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории края 21 декабря в 20:12 объявили беспилотную опасность, спустя 20 минут — ракетную. В аэропорту Геленджика из-за угрозы БПЛА и ракет ввели ограничения на полеты.

Читайте также: на Кубани ввели штрафы за съемку беспилотников и работы систем ПВО.

Подпишись, здесь всегда интересно.