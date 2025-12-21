В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

В Краснодарском крае вечером 21 декабря объявили беспилотную и ракетную опасность.

В связи с этим в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 21:26 в своих соцсетях.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Воздушная гавань Геленджика принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00. Поэтому введенные ограничения будут актуальны, если к утру понедельника сигналы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность» не отменят по краю. В этом случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили 21 декабря в 20:12. Спустя 20 минут поступили оповещения о ракетной опасности.

