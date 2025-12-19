На Кубани ввели штрафы за съемку беспилотников и работы систем ПВО

В Краснодарском крае на 72-й внеочередной сессии Заксобрания 19 декабря внесли изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях».

Поправки предусматривают штрафы за нарушение запретов, установленных постановлениями губернатора в рамках выполнения указов президента РФ в связи с проведением специальной военной операции.

За распространение информации (фото-, видеоизображений, географических координат и т. д.), позволяющей определить местонахождение вооружения, техники и пунктов временной дислокации российских воинских подразделений, а также оценить последствия теракта, диверсии и иных ЧП на территории Краснодарского края действует административная ответственность.

За нарушение запретов предусмотрены штрафы:

для граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей,

для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей,

для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При повторных нарушениях штрафы увеличиваются:

для граждан — 5 тыс. рублей,

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей,

для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что происходящие в стране события требуют соблюдения определенных правил поведения.

Он отметил, что новый законопроект прошел все необходимые обсуждения и согласования. Бурлачко также указал на необходимость соблюдения запретов на съемку последствий атак и работу систем ПВО, подчеркнув, что введение административной ответственности за нарушение этих правил является логичным шагом в обеспечении безопасности населения, приводит слова спикера пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», постановление о запрете на съемку и распространение информации об атаках БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ в сентябре подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

