Над Черным и Азовским морями за 3,5 часа сбили 26 украинских беспилотников

Российские военные вечером 21 декабря отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Дежурные средства ПВО с 20:00 до 23:30 перехватили и уничтожили 35 украинских дронов. Из них 23 сбили над Черным морем. Еще три — обезвредили над Азовским морем.

Шесть беспилотников уничтожили над Крымом, три — над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 декабря в Краснодарском крае объявили сначала беспилотную, а затем ракетную опасность. В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на полеты.

В 23:23 краевой оперштаб сообщил, что обломки сбитого БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

