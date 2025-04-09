Пять народных средств против муравьев в доме

Муравьи, поселившиеся в доме или квартире из незаметных сначала гостей превращаются в настоящее бедствие. Они проникают в каждый уголок, ведут себя, как е хозяева территории, вызывая у людей чувство дискомфорта и желание избавиться от них любыми доступными средствами.

Вы откуда?

Как правило человек сам виноват в муравьином нашествии. Сначала люди приносят муравьев на вещах, вместе с мебелью или стройматериалами, бросают крошки еды на пол, оставляют пищу в доступных местах, а потом возмущаются появлению насекомых. Бывает, конечно так, что муравьи переселяются от соседей. Но остаются они только при условиях доступности еды и воды.

Как бы то ни было, если муравьи завелись в нашем жилище избавиться от них нужно и можно. Не стоит прибегать сразу к радикальным мерам в виде применения профессиональных химикатов. Для начала стоит попробовать народные методы.

Вы где?

Для эффективного уничтожения муравьев, поселившихся в нашем доме нужно первым делом обнаружить их гнездо, где муравьиная матка создает новых поселенцев. Избавляться от рабочих муравьев, разгуливающих по квартире, временная и непродуктивная мера.

Гнездо, как правило, располагается в теплом и влажном месте, например за кухонными шкафами, за плинтусами ванной комнаты или санузла. Сюда и нужно направлять основной удар.

Борная кислота

Смешиваем борную кислоту с небольшим количеством подслащенной воды. Смесь расставляем в разных местах оккупированной муравьями территории. Рабочие муравьи разнесут отраву, доставят ее к матке и личинкам. Борная кислота попадая в пищеварительную систему насекомых уничтожит их.

Вместо воды можно использовать яичный желток или картофельное пюре. Смешиваем борную кислоту с приманкой, скатываем шарики и размещаем в очагах скопления муравьев.

Уксус или нашатырный спирт

Отслеживаем дорожки по которым перемещаются насекомые и смазываем их уксусом или нашатырным спиртом. Протираем поверхности шкафом, столов, плинтуса и кафельную плитку. При желании для удобства нанесения раствора можно использовать пульверизатор. Если удалось обнаружить муравьиное гнездо — заливаем его уксусной эссенцией разведенной в небольшом количестве воды, чтобы уничтожить матку и личинки насекомых. Повторяем процедуру через несколько дней для достижения максимального эффекта.

Сода

Сода уничтожает муравьев попадая в их организм. Главное заставить насекомых ее съесть. Для этого нужно смешать соду с сахаром и добавить немного воды. Расставить приманку в местах муравьиной активности.

Чеснок или острый перец

Эфирные масла входящие в состав чеснока или острого перца отпугивают муравьев. Перцем посыпаем, а чесноком натираем муравьиные тропы и места сосредоточения насекомых. Повторяем процедуру регулярно, так как масла быстро выветриваются. Ждем полной капитуляции муравьев.

Кипяток

Если удалось обнаружить само муравьиное гнездо, для устранения насекомых достаточно будет залить его кипятком, устранив муравьиную матку и личинки. Рабочие муравьи покинут квартиру. Но вполне возможно вскоре вернутся по «пищевой памяти». Поэтому вместе с применением средств борьбы, нужно устранить и кормовую базу. Навести и поддерживать в доме чистоту и порядок.

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