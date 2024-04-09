Проводившую обряд экзорцизма над 2-летним сыном женщину будут судить в Сочи

В Сочи следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины, которую обвиняют в истязании ребенка и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию.

По данным следствия, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой. Обвиняемая ожидает суда под стражей, ребенок находится с отцом.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре прошлого года в полицию Сочи позвонил житель Москвы и сообщил о том, что его гражданская супруга уехала на отдых с их двухлетним сыном и перестала выходить на связь. Мужчина сказал, что его супруга попала в секту и способна навредить ребенку.

Женщину и ее сына нашли в одной из гостиниц на улице Кубанской. На голове мальчика были следы воска. Мать замотала ребенка в постельное белье и перевязала его ремнями. Она зажгла свечи и проводила «ритуальный обряд», капая ребенку на голову горячим воском. После задержания женщину поместили в лечебное учреждение, а ребенка отправили к отцу. Возбудили уголовное дело об истязании малолетнего.