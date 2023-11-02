Неадекватная мать в Сочи проводила над 2-летним сыном «обряд» раскаленным воском

В прокуратуре Краснодарского края и в СУ СК РФ по региону начали проводить проверки по факту инцидента в одной из гостиниц Сочи, где нашли женщину и перепачканного в воске двухлетнего ребенка.

По предварительным данным, в октябре 23-летняя жительница Москвы приехала в Сочи с двухлетним сыном. В номере отеля она замотала ребенка в постельное белье и перевязала его ремнями. Затем мать зажгла свечи и провела «ритуальный обряд», капая ребенку на голову растопленным воском. Все происходящее женщина снимала на телефон.

По данному факту СО по Центральному району Сочи СУ СК России по краю начал проводить доследственную проверку. Решается вопрос о назначении женщине стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

Ребенка осмотрели, внешних повреждений на теле не обнаружили, после чего его госпитализировали.

После обследования мальчику поставили диагноз «инфекция верхних дыхательных путей». Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать поместили в психоневрологический диспансер, ей оказывают медпомощь.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних и исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Сочи позвонил житель Москвы и сообщил о том, что его гражданская супруга уехала на отдых с их двухлетним сыном в город-курорт и перестала выходить на связь. Мужчина предположил, что его супруга попала в секту и, возможно, способна навредить ребенку. Женщину и ребенка нашли в одной из сочинских гостиниц. При этом мать была в неадекватном состоянии. На теле мальчика нашли следы воска.