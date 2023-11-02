Обмазанного воском двухлетнего ребенка и неадекватную мать нашли в отеле в Сочи

В дежурную часть полиции Сочи позвонил житель Москвы и сообщил о том, что его гражданская супруга уехала на отдых с их двухлетним сыном в город-курорт и перестала выходить на связь.

Мужчина предположил, что его 32-летняя супруга попала в секту и, возможно, способна навредить ребенку. Полицейские в тот же день установили местонахождение женщины и ребенка. Оказалось, что она заселилась в одну из гостиниц, а супругу сообщила другой адрес.

Женщина и ребенок были в номере, когда туда пришли полицейские. При этом мать была в неадекватном состоянии. На теле мальчика нашли следы воска, кроме того, ребенок был простужен. Его госпитализировали. Его мать поместили в психоневрологический диспансер Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначили медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Читайте также: в Сочи основателя секты «Страна Души» осудили на 3,5 года за истязание детей.