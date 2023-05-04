В Сочи основателя секты «Страна Души» осудили на 3,5 года за истязание детей

Приговор в отношении 58-летнего создателя и лидера религиозного объединения «Страна Души» Владимира Хоружего вынес Адлерский районный суд. Его незаконную деятельность пресекли в 2021 году сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что мужчина в 2008 году создал секту на территории Абхазии и вовлек в нее людей, в том числе детей. Вместе с ним в селе Дранда постоянно жили более 30 человек. При этом к несовершеннолетним Хоружий применял особенную педагогическую технологию, основанную на кришнаизме. За опоздания, непослушание и ложь лидер секты бил детей ремнем, шнуром и стеблями растений, лишал сладостей, заставлял отжиматься на холоде, а также запрещал общаться с близкими и смотреть телевизор.

Рассмотрев материалы уголовного дела суд признал Хоружего виновным в истязании несовершеннолетних и создании незаконного религиозного объединения и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Злоумышленник сформировал вокруг себя круг последователей из нескольких десятков человек, в том числе несовершеннолетних. Они должны были исполнять его различные указания. К ним применялось насилие в качестве наказания, как за отступление от канонов учений, так и установленных им правил», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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