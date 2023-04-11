Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Житель Краснодарского края в интернете вербовал последователей в религиозную секту

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodarskogo-kraya-v-internete-verboval-posledovatelej-v-religioznuyu-sektu
Житель Краснодарского края в интернете вербовал последователей в религиозную секту
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Павловском районе.

По данным следствия, 31-летний мужчина был участником местной экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы» в станице Павловской, входящей в структуру «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», деятельность которой в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России.

С июля по сентябрь 2019 года злоумышленник из своего дома по видео связи участвовал в религиозных собраниях, обрядах и обучающих мероприятиях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее деятельность новых участников. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: в Адыгее 67-летний пенсионер в Zoom вербовал местных жителей в религиозную секту.

Статьи
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому
Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому
Когда и как делать тест на беременность, чтобы получить точный результат
Когда и как делать тест на беременность, чтобы получить точный результат
«Ленивые» куличи на Пасху
«Ленивые» куличи на Пасху
10 причин, почему в сезон обязательно есть арбузы
10 причин, почему в сезон обязательно есть арбузы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  3. Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
  4. Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
  5. На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях