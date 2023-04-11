Житель Краснодарского края в интернете вербовал последователей в религиозную секту
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Павловском районе.
По данным следствия, 31-летний мужчина был участником местной экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы» в станице Павловской, входящей в структуру «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», деятельность которой в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России.
С июля по сентябрь 2019 года злоумышленник из своего дома по видео связи участвовал в религиозных собраниях, обрядах и обучающих мероприятиях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее деятельность новых участников. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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