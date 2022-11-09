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В Адыгее 67-летний пенсионер в Zoom вербовал местных жителей в религиозную секту

Происшествия
09.11.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-67-letnij-pensioner-v-zoom-verboval-mestnyh-zhitelej-v-religioznuyu-sektu
В Адыгее 67-летний пенсионер в Zoom вербовал местных жителей в религиозную секту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

По данным следствия, 67-летний пенсионер был членом совета местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Майкопе, входящей в структуру «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» [организация признана экстремистской и запрещена в РФ].

С 2017 года в Майкопе мужчина проводил богослужения, собрания и выступления через мобильное приложение Zoom, а также проводил идеологическую обработку жителей Адыгеи для увеличения числа последователей. При этом злоумышленник знал о том, что организация признана экстремистской.

Возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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