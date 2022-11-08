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В Северском районе подростка будут судить за экстремизм и подготовку к убийству

Происшествия
08.11.2022 13:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-podrostka-budut-sudit-za-ekstremizm-i-podgotovku-k-ubijstvu
В Северском районе подростка будут судить за экстремизм и подготовку к убийству

Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Преступления удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 17-летний житель станицы Калужской в июле 2021 года вступил в украинское экстремистское сообщество «М.К.У». С июля 2021 года по февраль 2022 года подросток был администратором нескольких групп в одном из мессенджеров. Он размещал в них экстремистские материалы, в которых содержались призывы к преступлениям против здоровья и жизни людей, а также привлекал новых сторонников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, парень купил и хранил дома ножи и средства маскировки. Следователи уверены, что холодное оружие он приобрел для подготовки убийства бездомных, представителей других национальностей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Он обсуждал с единомышленниками способы совершения этого преступления.

Кроме того, подросток украл у жителя Горячего Ключа охотничье ружье, патроны к нему и бездымный порох. Осуществить задуманное он не смог. 29 марта его незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Парень попытался скрыться от правоохранителей и угрожал насилием сотрудникам полиции, но его задержали.

Молодого человека обвиняют в экстремизме, приготовлении к убийству, хищении оружия, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также угрозе применения насилия в отношении полицейских.

На время проведения следствия подростка заключили под стражу. Следователи собрали достаточное количество доказательств по этому уголовному делу и направили его в суд для рассмотрения.

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