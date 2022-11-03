В Краснодаре будут судить 34-летнего мужчину за стрельбу на парковке возле ресторана

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В полиции Краснодара завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Адыгеи, которого обвиняют хулиганстве.

По данным следствия, в июне мужчина на парковке одного из гостинично-ресторанных комплексов поссорился с компанией знакомых. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону обидчиков из пистолета.

Возбудили уголовное дело. Во время следствия подозреваемый находился под стражей. Расследование завершили. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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