В гостинице Новороссийска пьяный дебошир разбил стеклянную дверь и порезался

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

О том, что в одной из гостиниц города-героя мужчина ведет себя неадекватно, сотрудникам Росгвардии сообщил работник отеля, нажав кнопку тревожной сигнализации.

Наряд Росгвардии прибыл на место происшествия. Установили, что в холл отела с улицы забежал пьяный мужчина. Он поднялся на третий этаж, повредил там дверь одного из номеров, зашел внутрь и опасно перегнулся через ограждение балкона.

Росгвардейцы завели дебошира в комнату, предотвратив его падение. Мужчина попытался сбежать и разбил стекло входной двери гостиницы. При этом он поранил ногу, и правоохранителям пришлось оказывать ему доврачебную помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

На место прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшего нарушителя передали медикам.

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