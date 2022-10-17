В Новороссийске блогерша ради эпатажного фото оголилась на фоне крейсера «Михаил Кутузов»
Инцидент произошел в октябре на набережной Новороссийска. Провокационные фотографии появились в соцсетях.
На фотографии запечатлена девушка, которая оголилась на фоне крейсера «Михаил Кутузов». Кроме того, на видеозаписи она исполнила тверк на пешеходном переходе рядом с ТЦ «Красная площадь». Жители Новороссийска посчитали такое поведение недопустимым.
На провокационные фото и видео обратили внимание в полиции. Провели проверку и с помощью камер видеонаблюдения девушку нашли.
«Установлена местная жительница 1997 года рождения, изображенная на фото на набережной Новороссийска. Участковые уполномоченные отдела полиции Центрального района УМВД России по Новороссийску привлекли нарушительницу к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Блогерше грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Материалы дела направили в суд.
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