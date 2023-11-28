Женщину, проводившую обряд экзорцизма над сыном в Сочи, обвинили в истязании

Следователи СКР в Сочи возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Москвы об истязании своего малолетнего ребенка.

По данным следствия, в сентябре женщина с сыном приехала из Москвы в Сочи и поселилась в апартаментах на улице Кубанской. Женщина проводила с сыном ритуальные обряды. Она связывала и обездвиживала мальчика, запрещала передвигаться, лила на голову сына горячий воск.

Возбудили уголовное дело об истязание малолетнего. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину и рассказала об обстоятельствах преступления. Обвиняемой предъявили обвинение и по ходатайству следователя поместили под стражу. Мальчик находится с отцом в Москве. Женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Сочи позвонил житель Москвы и сообщил о том, что его гражданская супруга уехала на отдых с их двухлетним сыном в город-курорт и перестала выходить на связь. Мужчина предположил, что его супруга попала в секту и, возможно, способна навредить ребенку.

Женщину и ребенка нашли в одной из сочинских гостиниц. При этом на голове мальчика были следы воска. По словам женщины, она проводила обряд экзорцизма с зажженными свечами. Сама женщина была в неадекватном состоянии. Позже в прокуратуре сообщили о том, что в номере отеля женщина замотала ребенка в постельное белье и перевязала его ремнями. Затем мать зажгла свечи и провела «ритуальный обряд», капая ребенку на голову растопленным воском. Все происходящее она снимала на телефон. Женщину поместили в лечебное учреждение, а ребенка отправили к отцу.