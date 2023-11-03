Ребенка, над которым мать проводила обряд экзорцизма в Сочи, передали отцу

Следователи СО по Центральному району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю продолжают проводить доследственную проверку по факту инцидента с матерью, проводившей обряд экзорцизма над своим 2-летним ребенком.

По предварительным данным, женщина с ребенком приехала из Москвы в Сочи и поселилась в апартаментах гостиницы, не сообщив об этом родственникам. Подруга женщины получила от нее подозрительные сообщения, позвонила отцу мальчика и сообщила о том, что беспокоится за ребенка.

Правоохранители обнаружили женщину и ребенка, при этом на его голове были следы воска. По словам женщины, она проводила обряд экзорцизма с зажженными свечами.

Женщину поместили в лечебное учреждение. Ребенок доставлен в больницу с признаками вирусного заболевания. Его осмотрели и передали медработниками, угрозы его жизни нет. Сейчас мальчик находится с отцом.

Проверка продолжается, женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Доклад о ходе проверки представили председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Сочи позвонил житель Москвы и сообщил о том, что его гражданская супруга уехала на отдых с их двухлетним сыном в город-курорт и перестала выходить на связь. Мужчина предположил, что его супруга попала в секту и, возможно, способна навредить ребенку.

Женщину и ребенка нашли в одной из сочинских гостиниц. При этом мать была в неадекватном состоянии. На теле мальчика нашли следы воска. Позже в прокуратуре сообщили о том, что в номере отеля женщина замотала ребенка в постельное белье и перевязала его ремнями. Затем мать зажгла свечи и провела «ритуальный обряд», капая ребенку на голову растопленным воском. Все происходящее женщина снимала на телефон.