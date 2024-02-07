Прокуратура просит 10 лет колонии для экс-судьи из Краснодара за ДТП с погибшим

Речь идет о смертельном ДТП, в котором обвиняют бывшего судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского.

Слушание, на котором прокуратура попросила назначить Захарчевскому 10 лет лишения свободы, состоялось 7 февраля в Ростовском областном суде.

Ранее обвиняемый заявил отвод председательствующему судье, но суд его доводы не принял, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Land Cruiser сбил велосипедиста и уехал с места ДТП. За рулем внедорожника был судья Юрий Захарчевский. Велосипедиста госпитализировали, спустя четыре месяца молодой человек умер.

Уголовное дело в отношении Захарчевского возбудили в феврале 2022 года. Позже в сети появилось видео с моментом ДТП. Юрий Захарчевский ходатайствовал о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Также Захарческий настаивал на том, что он не помнит ДТП. Он заявлял, что был уже серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда. Однако, экспертиза не нашла у Захарчевского расстройств психики.

С конца марта 2023 года дело Захарчевского рассматривает Ростовский областной суд. На первом судебном заседании Захарчевский частично признал свою вину.