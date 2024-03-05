Приговор по делу кубанского экс-судьи обжаловала защита потерпевших

Апелляционную жалобу на приговор по делу бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, осужденного за ДТП, в котором погиб велосипедист, подала защита потерпевших.

«Апелляционная жалоба по делу Захарчевского подана в Ростовский областной суд, более того, мы получили копию апелляционной жалобы защитника господина Захарчевского. То есть приговор, получается, не устроил никого», — цитирует адвоката родственников погибшего Алексея Иванова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Land Cruiser сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. За рулем внедорожника был судья Юрий Захарчевский. Велосипедиста госпитализировали, спустя четыре месяца он умер.

Уголовное дело в отношении судьи возбудили только в феврале 2022 года. Позже в сети появилось видео с моментом ДТП. Сам Захарчевский ходатайствовал о проведении психолого-психиатрической экспертизы и настаивал на том, что он не помнит аварии. Он заявлял, что был уже серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда, однако экспертиза не нашла у Захарчевского психического расстройства.

С конца марта 2023 года дело Захарчевского рассматривал Ростовский областной суд. На первом судебном заседании он частично признал свою вину. Суд приговорил экс-судью к 6 годам в колонии-поселении.