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Предупреждение об экстремальной лавиноопасности появилось на табло в Красной Поляне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/preduprezhdenie-ob-ekstremalnoj-lavinoopasnosti-poyavilos-na-tablo-v-krasnoj-polyane
Предупреждение об экстремальной лавиноопасности появилось на табло в Красной Поляне
Фото t.me/funsochi

Оповещение об экстремальной степени лавинной опасности разместили на предупредительных табло горнолыжного курорта 20 февраля.

Черную отметку 5 поставили трассам, расположенным выше 1 тыс. 500 м. Отмечается, что это произошло «впервые за новейшую историю Красной Поляны». Кататься в таких условиях строго запрещено.

«Потенциальная угроза высока настолько, что предполагает сход масштабных лавин. В такой ситуации вы не найдете ни одного безопасного спуска на горе», — предупреждает местный паблик в Telegram.

Экстремальная лавиноопасность встречается редко. Как правило, причиной становятся продолжительные сильные снегопады.

По прогнозам синоптиков, с 18:00 21 февраля до 18:00 24 февраля в горах Сочи выше 500 м есть опасность схода лавин. Объявлено экстренное предупреждение.

В это время категорически не рекомендуется выходить в горы. Находясь в горах, необходимо следить за изменениями погоды и не посещать места возможного схода лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 февраля на Красной Поляне возле санно-бобслейной трассы сошла большая лавина. Она повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню и газопровод низкого давления. Сообщалось, что в отелях, отключенных от водоснабжения из-за схода лавины в горах Сочи, есть запас воды на сутки.

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